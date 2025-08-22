Alfonso Arús, sorprendido por el 'extraño fenómeno' que sufren otro programas a los que ha "visto nacer": "No, si a mí me da igual, pero..."

23 años lleva Alfonso Arús al frente de este formato televisivo que ahora arrasa en las mañanas de laSexta. Desde entonces, muchos programas han nacido a su sombra... aunque aseguren que ellos estuvieron antes.

Alfonso Arús se sincera en Aruser@s para mostrar su perplejidad ante un extraño fenómeno que lleva años sucediendo en las parrillas televisivas. ¿Será cuestión de magia? ¿Alguna gran figura de la televisión tiene una máquina del tiempo?

Él no consigue darle explicación a pesar de su dilatada experiencia y de que lleva 23 años al frente de este formato que ahora arrasa en las mañanas de laSexta. "Desde entonces, se han ido incorporando a la parrilla otros programas que hemos visto nacer, pero de pronto, ya nos han adelantado en ediciones", comenta.

"Yo llevaba, teóricamente, cuatro años de ventaja y ahora voy 200 programas por detrás", dice con sorpresa. "En tu caso, lo puedes demostrar, te puedes ir a la hemeroteca", le recomienda Rocío Cano. "No, si a mí me da igual, pero...", comienza a decir el presentador para después cambiar de tema.

