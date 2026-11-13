La cómica reacción de un influencer al ver una obra de arte moderno: "Lo has hecho justo antes de estar feliz"

¿Un cuadro transmite alegría o tristeza? El creador de contenido '@DanielFez' se ha hecho viral al reaccionar con humor al vídeo de una artista que explica el significado de una de sus obras.

Cada persona se planta delante de un cuadro y experimenta sensaciones diferentes. El creador de contenido '@DanielFez' ha compartido un divertido viral sobre el arte moderno y las distintas interpretaciones que puede despertar una misma obra. Para ello, recoge el vídeo de una mujer que explica el significado de sus cuadros.

"Este cuadro espero que tenga el mismo efecto en ti que tuvo en mí. Te invita a sonreír, es alegría, está contento, observando...Es un niño que está feliz", explica la artista mientras presenta una de sus obras.

Una interpretación que no convence del todo al influencer, que ironiza al contemplar el cuadro: "Pues creo que has hecho el cuadro en el momento justo antes de estar feliz". "Está muy bien, pero optimista no sé si es la palabra. ¿Inspira felicidad? Pues depende", comenta Alfonso Arús al analizar el vídeo en Aruser@s.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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