"Me acaba de pasar algo surrealista. Estoy temblando", asegura la chica que aparece en este vídeo que se ha viralizado en Twitter y que emite Aruser@s. "Me estaba haciendo la manicura y de repente se acerca la dueña del salón de belleza directa a mi barriga y me la toca", cuenta la joven.

Pero lo peor, llega a continuación. "Me dice: 'Te has engordado, ¿eh? Tendrías que perder unos pocos de kilos. Yo tengo métodos para perder 3 o 4 en una semana'", narra completamente alucinada. Ante la negativa de ella, que afirmó sentirse feliz de haber cogido un poco de peso, la señora insistió. "Bueno, un poquito...", le respondió.

Entre la risa y la indignación, Alfonso Arús defiende a la joven. "De entrada, me parece una osadía que te toquen la barriga y te digan que te has engordado". Angie Cárdenas va más allá y aconseja huir de estos métodos milagrosos que le ofrece la dueña del salón de belleza. "Pues yo le hubiera dicho, 'mira, son gases, hija", afirma Rocío Cano.

El presentador del programa le da otra idea. "Podría haber replicado: 'Yo a usted también la veo más vieja'".