De las hamburguesas con estrella Michelin a los churros más famosos de Madrid: así es el mercado navideño de Nuevos Ministerios

El mercado navideño de Nuevos Ministerios ya ha abierto sus puertas y Aruser@s descubre algunas de sus propuestas gastronómicas más tentadoras. "Hay auténticas paradas gourmet", destaca Angie Cárdenas.

Ya ha abierto sus puertas un año más el mercado navideño de Nuevos Ministerios, en Madrid, y muchos influencers ya se han acercado para mostrar qué puestos podemos encontrar y qué platos merece la pena probar. En Aruser@s, los colaboradores han analizado algunas de las propuestas gastronómicas de este mercadillo, al que seguro que no faltará Marc Llobet, colaborador del programa y auténtico fan de los mercados navideños.

En esta ruta gastronómica podemos encontrar desde baguettes de entrecot con patatas y salsa secreta hasta porciones XXL de pizzas variadas, hamburguesas con carne de buey gallego madurada, caviar y sello Michelin, focaccias y los churros más famosos de Madrid.

"Para ponerse las botas", asegura Hans Arús tras ver el vídeo viral de la cuenta de Instagram '@comidaquenofalte'. "Hay auténticas paradas gourmet", destaca Angie Cárdenas.

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