Después de ver la reacción viral de una chica cuando ve a su marido sin barba por primera vez, los colaboradores debaten en el plató de Aruser@s si hay que avisar o pedir permiso ante los cambios de looks. "Con un previo aviso el shock es menor", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que ella siempre avisa cuando va a la peluquería.

Sin embargo, Hans Arús cuenta cómo su madre una vez cuando era pequeño no avisó y quedó "horrorizado": "Me daba miedo porque el pelo era negro y, como niño, pensé que lo había hecho para echarme la bronca". "No solo eso, me lo puse negro y me lo corté casi al cero", explica Angie Cárdenas, que reconoce que no avisó. Un momento que también recuerda Tatiana Arús: "Imaginad el shock cuando vino a buscarnos al colegio".

Alfonso Arús bromea sobre esa anécdota de su familia en el plató: "Tu pobre hijo ha crecido traumatizado". "Me lo recuerda continuamente", confiesa Angie Cárdenas en el vídeo principal de esta noticia.