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Alfonso Arús destapa la afición de Marc Llobet por los mercadillos navideños: "Visito dos o tres por temporada"

La Navidad empieza a asomar en las grandes ciudades y Nueva York ya ha abierto su primer mercadillo navideño.

Alfonso Arús destapa la afición de Marc Llobet por los mercadillos navideños: "Visito dos o tres por temporada"

La Navidad ya empieza a llenar las calles de luces, adornos y puestos festivos. Y si hay una ciudad que destaca por su ambiente navideño, esa es Nueva York, que ya ha inaugurado su primer mercadillo de la temporada. Una noticia que ha dado pie a Alfonso Arús a hablar de quienes aprovechan estas fechas para viajar y descubrir mercados navideños por Europa.

"Marc Llobet se dedica a viajar por Europa simplemente para visitar un mercadillo navideño", ha desvelado el presentador de Aruser@s, sacando a la luz una de las aficiones de su colaborador, quien ha confirmado que es una tradición que intenta mantener cada año. "Visito dos o tres por temporada. De momento, tengo previsto Manchester", ha explicado.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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