Gloria Estefan, coronada como personaje del año por 'Vanity Fair': "Me encanta todo de España"

Gloria Estefan, que ha sido nombrada personaje del año por la revista 'Vanity Fair', destaca que no descarta hacer un dúo con Isabel Pantoja. Incluso, Shakira le ha mandado un bonito mensaje en este vídeo.

Gloria Estefan ha sido coronada como personaje del año por la revista 'Vanity Fair' coincidiendo con la Semana de la Hispanidad y los 50 años de carrera de la artista cubana. Más de 20 artistas como Manuel Carrasco o Ana Guerra han ido a apoyar a la cantante, a la que la prensa comenzó a cantar 'Santo, santo' como homenaje.

Además, Gloria Estefan, que tiene raíces asturianas, explica que cree que ya ha comido cachopo y también le gusta la paella. "Me gusta todo de España", asegura la artista, que destaca que no descarta hacer un dúo con Isabel Pantoja.

Por otro lado, preguntada sobre si conoce a la reina Letizia, Gloria Estefan contesta que no, pero resalta que la hermana del rey era muy fan suyo. Por último, Ana Guerra, entre otros, ha cantado una de las canciones de la artista como homenaje. Incluso, Shakira ha mandado un mensaje a la cubana asegurando que su "fuerza, talento, elegancia y alegría ha inspirado a generación tras generación": "Siempre les digo a mis hijos que eres el ejemplo de cómo se puede alcanzar el éxito sin perder la humildad".

