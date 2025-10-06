Ahora
Shakira

Viral

¿Está besando Shakira a este técnico durante su concierto? El vídeo viral que enloquece a las redes

"¿Está besando a un hombre o es un afecto óptico?", se pregunta Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús explica que en el vídeo "parece como si le estuviera cogiendo la barbilla a un técnico".

"Esto ha enloquecido a las redes sociales y parece como si le estuviera cogiendo la barbilla a ese compañero, que parece un técnico", explica Tatiana Arús, que detalla que, "por lo visto, desde otro ángulo se ve cómo el chico, que era uno de sus asistentes, le estaba facilitando oxígeno".

Y es que, según explica la colaboradora, "Shakira requiere de oxígeno en algunos de sus conciertos porque al ser muy físicos necesita inhalarlo en ciertos momentos".

