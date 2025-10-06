¿Está besando Shakira a este técnico durante su concierto? El vídeo viral que enloquece a las redes

"¿Está besando a un hombre o es un afecto óptico?", se pregunta Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús explica que en el vídeo "parece como si le estuviera cogiendo la barbilla a un técnico".

Alfonso Arús enseña en este vídeo de Aruser@s un viral protagonizado por Shakira que ha abierto el debate en redes sociales. "¿Está besando a un hombre o es un afecto óptico?", se pregunta el presentador en el plató, donde Tatiana Arús da más detalles.

"Esto ha enloquecido a las redes sociales y parece como si le estuviera cogiendo la barbilla a ese compañero, que parece un técnico", explica Tatiana Arús, que detalla que, "por lo visto, desde otro ángulo se ve cómo el chico, que era uno de sus asistentes, le estaba facilitando oxígeno".

Y es que, según explica la colaboradora, "Shakira requiere de oxígeno en algunos de sus conciertos porque al ser muy físicos necesita inhalarlo en ciertos momentos".

