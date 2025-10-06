Ahora
Gloria Estefan hace vibrar Madrid con un concierto gratuito por la Hispanidad y con Nathy Peluso como invitada

En la Plaza Colón

17 años después Gloria Estefan ha regresado a Madrid, donde ha celebrado este exitoso concierto gratuito en la Plaza Colón que ha contando con Nathy Peluso como estrella invitada.

Gloria Estefan ha regresado a Madrid 17 años después, celebrando sus 50 años de carrera musical. La artista ha hecho vibrar a la capital española con un concierto histórico de la Hispanidad ante más de 50.000 personas, que bailaron al ritmo de sus grandes éxitos.

Además, también hubo sorpresas, como la aparición de Nathy Peluso, que lo dio todo como la gran invitada sobre el escenario. "Fue un exitazo en la plaza Colón", destaca Tatiana Arús, que detalla que, además, el concierto fue gratuito.

Nathy Peluso: "El poder de emocionarse va de la mano de la libertad"

Recordamos la entrevista que hizoNathy Peluso durante la promoción de su nuevo disco, 'Grasa', un trabajo discográfico y audiovisual sin precedentes en su carrera. "El poder de emocionarse va de la mano de la libertad, este disco es un viaje al centro de mi corazón", afirmó en la entrevista.

