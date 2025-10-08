Una joven española alucina con el botón de ayuda en los probadores de Finlandia: "Más tiendas deberían aprender"

Una española se ha hecho viral en TikTok tras compartir su descubrimiento en una tienda de ropa en Finlandia: un botón en el probador que, al pulsarlo, llama a un asistente para traerte otra talla sin tener que salir.

"Estoy flipando", exclama Marina ('@mar5rina'), una joven española que ha ido de tiendas en Finlandia y ha descubierto un botón de ayuda en los probadores. Un nuevo método que asegura que "más tiendas deberían poner en prática en España".

Se trata de un botón que sirve para pedir consejo externa o pedir una talla más o menos de la prenda seleccionada. "Si pulsas el botón, viene una persona a ayudarte; me parece muy buena idea porque no todo el mundo viene con alguien que le pueda aconsejar", comenta María.

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas confiesa que "suele coger dos tallas" para no tener que salir del probador. "Aparte del botón, añadiría un dispensador para que te traiga el producto", comenta Patricia Benítez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.