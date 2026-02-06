Alfonso Arús, tras no felicitar Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo por sus 41 años: "¿Hablamos de crisis?"

"Si él le regaló un Rolex, ella no le puede regalar ahora un Cassio", afirma Alfonso Arús al analizar en este vídeo el cumpleaños de Cristiano Ronaldo días después del de Georgina Rodríguez.

Alfonso Arús destaca que dos futbolistas han celebrado sus cumpleaños por todo lo alto con sus familias. Por ejemplo, Neymar ha celebrado su cumpleaños con su pareja, Bruna, y sus hijas por la mañana mientras que por la tarde ha acudido a una fiesta celebrada por sus amigos en la que también le ha acompañado su familia.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo también está de celebración. Y es que después de celebrar hace unos días el cumpleaños de Georgina Rodríguez, ahora es el futbolista el que ha cumplido años, concretamente, 41 años. "Me ha sorprendido porque Georgina no ha hecho una declaración pública, pero si ha desvelado que han comido paella por el cumpleaños", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús afirma que tampoco ha trascendido el regalo que le ha hecho la modelo al futbolista: "¿Podemos hablar de crisis?".

"Si él le regaló un Rolex, ella no le puede regalar ahora un Cassio", afirma Alfonso Arús, que también asegura que "hay cosas que no tienen un precio elevado, pero pueden sorprender".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.