La página oficial de Instagram de los nuevos Reyes de Dinamarca ha publicado fotografías no vistas de la coronación de Federico y Mary de Dinamarca . Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, las imágenes demuestran fotografías captadas desde el interior del balcón, por lo que los nuevos reyes aparecen de espaldas ya que, en ese momento, están saludando a los ciudadanos congregados en el exterior.

"Esas imágenes del interior del balcón, al que hacía caso Mary Donaldson minutos antes de su beso con Federico", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús tiene claro que "ese beso de romántico no tiene nada": "La prensa del corazón publica el beso y ahí se demuestra que los dos tienen la boca cerrada". "Teniendo en cuenta que este beso fue a la tercera, no es para enmarcar ni de portada", insiste el presentador.

Por su parte, Tatiana Arús explica que una especialista detalla que "si hubiese sido un beso planeado, no hubiera habido esa especie de cobra". "Dice que cuando hay este tipo de fallos es porque es fruto de la espontaneidad", explica. Pero Alfonso Arús no está de acuerdo: "¿Me estás diciendo que ante todo el público danés no habían planificado si había beso o no? No me creo nada". "Si no tienen otra cosa que hacer, una gente que sale al balcón, ¿qué tiene que planificar? Saludar y besar", insiste Alfonso Arús, que afirma que "nos están vendiendo milongas como cuando dicen que lloró".