Ha sido uno de los momentos más comentados de la coronación de Federico de Dinamarca y el no beso de Mary al ya rey sigue dando mucho que hablar. En Aruser@s, expertos en casas reales, analizan pormenorizadamente todos los detalles de este evento real, sobre todo los que incumben a la pareja, que vive un momento crítico desde la publicación de unas fotos del monarca con Genoveva Casanova , donde se les podía ver a ambos juntos en Madrid.

"En varias ocasiones, Federico busca la mirada de Mary, pero vemos cómo ella va intentando evitarlo, mirando al interior del palacio que es donde están sus hijos. Como estáis viendo, hay una auténtica 'cobra'. Federico a la tercera se acerca, ella gira la cabeza y, finalmente, parece como que por detrás quizá le hace el gesto de 'ven p'acá'", comenta Tatiana Arús en plató.

Angie Cárdenas destaca que puede notarse a través de las imágenes que entre ellos "no hay feeling" y pone el foco en la falta de espontaneidad de ambos. "Hay cobra seguro, y luego hay dos previas que también muestran una frialdad tremenda", coincide en señalar Alfonso Arús. "Al final, ella dice, 'venga, no alarguemos más la agonía. Nos besamos y hasta luego Lucas'". Pero, ¿es posible, por protocolo, que los reyes no se besen? Al parecer, nunca ha sucedido algo así.

"Los reyes, reinan, pero, a lo mejor, no se quieren. Bueno, a lo mejor, casi seguro", termina concluyendo. "Seguro que duermen en habitaciones separadas", añade Angie. Como no podía ser de otra manera, en plató se acuerdan de Genoveva Casanova. ¿Puede ser que cierto rey de Dinamarca lo haga también?