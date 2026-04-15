Una experta en protocolo desvela los errores que debes evitar cuando te invitan a casa

En Aruser@s, los colaboradores analizan el viral de '@teresabarocom', especialista en protocolo, que repasa las normas básicas de educación cuando eres invitado a una merienda en casa.

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el vídeo viral de una experta en protocolo, Teresa Baró, '@teresabarocom', que repasa los errores más comunes que conviene evitar cuando te invitan a una casa particular.

Recomendaciones destacadas

No llegar antes de la hora acordada : el anfitrión podría estar ultimando preparativos.

: el anfitrión podría estar ultimando preparativos. No es buena idea presentarse con postres : podrían no encajar con el menú previsto.

es buena idea : podrían no encajar con el menú previsto. Evitar llegar tarde.

H acer esperar al resto de invitados.

de invitados. N o entrar en la cocina sin permiso expreso .

. Merodear por las distintas estancias de la casa o hacer comentarios críticos

de la casa o hacer comentarios críticos No servirse comida o bebida sin que el anfitrión lo haya ofrecido previamente.

Desde el plató, Rocío Cano discrepa en uno de los puntos: "Yo con el tema del postre no estoy muy de acuerdo; es un detalle, y si no encaja, ya se lo tomarán en otro momento", señala.

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