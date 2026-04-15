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Una experta en protocolo desvela los errores que debes evitar cuando te invitan a casa

En Aruser@s, los colaboradores analizan el viral de '@teresabarocom', especialista en protocolo, que repasa las normas básicas de educación cuando eres invitado a una merienda en casa.

Una experta en protocolo desvela los errores que debes evitar cuando te invitan a casa

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el vídeo viral de una experta en protocolo, Teresa Baró, '@teresabarocom', que repasa los errores más comunes que conviene evitar cuando te invitan a una casa particular.

Recomendaciones destacadas

  • No llegar antes de la hora acordada: el anfitrión podría estar ultimando preparativos.
  • No es buena idea presentarse con postres: podrían no encajar con el menú previsto.
  • Evitar llegar tarde.
  • Hacer esperar al resto de invitados.
  • No entrar en la cocina sin permiso expreso.
  • Merodear por las distintas estancias de la casa o hacer comentarios críticos
  • No servirse comida o bebida sin que el anfitrión lo haya ofrecido previamente.

Desde el plató, Rocío Cano discrepa en uno de los puntos: "Yo con el tema del postre no estoy muy de acuerdo; es un detalle, y si no encaja, ya se lo tomarán en otro momento", señala.

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