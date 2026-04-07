Una experta en microbiota recomienda la chía para mejorar las digestiones: "Forma un gel blandito que ayuda a ir al baño"

En 'Top expertos' de Aruser@s, la especialista en microbiota Andrea Valls ha destacado la chía como uno de los alimentos más beneficiosos para mejorar las digestiones de manera natural.

Hay quien se toma un café o quien apuesta por el kiwi, pero Andrea Valls tiene claro cuál es el alimento estrella para mejorar las digestiones: la chía. La experta en microbiota ha explicado en la sección 'Top expertos' de Aruser@s que estas pequeñas semillas son "el mejor alimento que puede mejorar tus digestiones de manera natural".

Eso sí, la especialista advierte de que no hay que tomarlas tal cual. Lo recomendable es hidratarlas previamente en agua durante un rato o triturarlas para que el cuerpo las absorba mejor. "Y con un limoncello vale", bromea Alfonso Arús.

Al hacerlo, las semillas forman una especie de "gel blandito" que ayuda a regular el tránsito intestinal y hace que ir al baño sea mucho más fácil.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.