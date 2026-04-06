Una psicóloga advierte que las segundas oportunidades "no sirven" si no se resuelve la causa de la ruptura

La psicóloga Silvia Llop habla sobre uno de los "checks" más habituales de las relaciones tóxicas: romper y volver constantemente.

Silvia Llop, psicóloga experta en relaciones de pareja, ha lanzado una advertencia clara sobre las segundas oportunidades amorosas: "No tiene sentido una segunda oportunidad si el motivo de la ruptura no se ha solucionado".

La especialista explica que uno de los "checks" más habituales en las relaciones tóxicas es romper y volver constantemente. "Si estás rompiendo con alguien ya hay algo que no funciona", asegura.

Según Llop, muchas parejas vuelven a intentarlo sin haber solucionado aquello que les llevó a separarse. "Lo que os ha hecho romper no se ha solventado y, como no se ha solventado, vais a volver a romper", advierte.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores danla razón a la especialista. "Le vas a dar una segunda oportunidad y en el momento en que salga un conflicto saldrán un montón de cosas", asegura Tatiana Arús. Alba Gutiérrez incluso pone un ejemplo muy conocido: "Esto le pasó a Jennifer Lopez con Ben Affleck, no solucionaron lo de la primera y pasó lo mismo la segunda", comentó.

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