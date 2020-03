Boticaria García llega a Zapeando para hablar de los 'superalimentos' de moda, "los que cualquier influencer tiene en su armario sí o sí", destaca Dani Mateo. ¿Son tan buenos como dicen o nos engañan?

La experta analiza las semillas de chía, unas bolitas minúsculas de color negro" que si te la comes tal cual, "según entran pueden salir", advierte Boticaria, por eso, explica que "lo ideal es mezclarlas con líquido, ya sea agua o yogur".

Además, Boticaria destaca que "absorben muy rápidamente el liquido y en menos de 10 minutos multiplican 12 veces su volumen" y tienen "un 34% de fibra", por lo que es muy recomendable para las personas que sufren estreñimiento.

Eso sí, la experta advierte de que "con esto de las modas la gente la come todo el tiempo, algo que no es recomendable" ya que "aunque sean muy buenas para el estreñimiento también pueden hacer el efecto contrario y el gel que forma atasque el estómago". Por todo ello, la zapeadora no recomienda "más de dos cucharas soperas al día".

Por otro lado, Boticaria García desmonta en este vídeo dos de los superalimentos de moda que "tienen más cuento que realidad" para que no te engañen: "No nos vengamos locos comprando un kilo por 70 euros".