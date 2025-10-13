Una española que vive en EEUU desvela que las quedadas de allí tienen hora de fin prefijada: "No digo que no esté bien pensado..."

"Es lo mejor que se puede hacer y se tendría que implementar aquí", comenta Hans Arús tras escuchar a la española que nos cuenta esta costumbre que le ha sorprendido de sus vecinos estadounidenses.

Ni sobremesa ni chupitos ni otra ronda. Da igual lo bien que te lo estés pasando o lo aburrido que estés, porque en muchas de las fiestas de cumpleaños y quedadas que se celebran en EEUUhay una hora de inicio y de fin prefijada, así que cuando llega el momento, en el evento no queda ya ni tu tía Paqui, y eso que no se va ni con agua caliente.

Es lo que nos cuenta esta tiktoker española (@mariquilla.terremoto) que se ha ido a vivir a Massachusetts en este vídeo viral que Hans Arús lleva a Aruser@s. "La primera vez que invitaron a mi peque a un cumpleaños nos mandaron una invitación que decía que la celebración empezaba a las once de la mañana", comienza a explicar.

Su familia acudió a la cita puntualmente y cuando mejor se lo estaba pasando entre barbacoas y alitas de pollo, los asistentes comenzaron a marcharse sin previo aviso. "Nosotros nos quedamos ahí, en la mesa, plantados. Yo estaba con mi alita de pollo que no sabía qué hacer", recuerda.

Al parecer, este tipo de comportamiento es bastante común en la zona en la que viven. "Yo no digo que eso no esté bien pensado, porque verdaderamente, así las cosas no se alargan", reflexiona.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús anima a que en España hagamos lo mismo con las bodas, pero Patricia Benítez le desvela un truco para que todo el mundo se vaya a una hora determinada y es mucho más disimulado que lo de nuestros amigos estadounidenses.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.