Una abuela se vuelve viral en la fiesta de su 90 cumpleaños por ser el "ambiente" de la familia

"Tu bisabuela cumple 90 años y es la que más ambiente tiene de la familia", escribe una nieta, en un viral que ha compartido donde su yaya celebra con desbordante alegría su cumpleaños.

Los colaboradores de Aruser@s mandan un fuerte saludo a '@labisirosario', la abuela "con más arte de Sevilla", tras ver con qué alegría está celebrando su 90 cumpleaños rodeada de los suyos.

Su nieta, emocionada, compartió las imágenes asegurando que su abuela es esa chispa que enciende cada reunión con su carácter festivo. Y es que la yaya, con una sonrisa contagiosa, palmas al ritmo y una voz que desbordaba vitalidad, festeja por todo lo alto cumplir otro año más.

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús comenta lo bien que "celebra la vida" y la contagiosa "alegría que tiene en su interior".

