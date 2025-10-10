La 'pullita' de Alfonso Arús a Angie Cárdenas con el último invento viral de un supermercado: "Ideal para ti"

En Aruser@s, Alfonso Arús presenta uno de los inventos más comentados del día: una lupa incorporada a los carros del supermercado. Un nuevo mecanismo que ha terminado con Angie Cárdenas reaccionado con un amago de expulsión a Alfonso Arús.

Entre risas, Alfonso Arús ha mostrado un nuevo sistema que ya se está incorporando en algunos carros de la compra: una lupa que permite leer sin esfuerzo la letra pequeña de las etiquetas de los productos. "Ideal para Angie", lanza la 'pullita' el presentador del programa, provocando las carcajadas del resto de colaboradores.

Un divertido 'zasca' al que Angie ha respondido con ironía: "¿Te puedo sacar un tarjetón rojo?". Lo cierto es que el invento ha despertado la curiosidad de los tertulianos en plató. "Porque seamos sinceros, no se lee la letra pequeña", añade Alfonso.

El resto del equipo ha aprovechado para subirse al carro de la broma. "A Angie le pasa lo mismo con las cartas de los restaurantes y las revistas", asegura Hans Arús, a lo que Tatiana añade entre risas: "Con Arial 10 y la luz baja ya le cuesta".

