Una española que vive en China retransmite el caos por la llegada de un tifón: "No había visto una histeria colectiva tan fuerte desde el COVID"

Claudia, una joven tiktoker española que vive en China, muestra a sus seguidores cómo se prepara la población ante la inminente llegada de un tifón. "Hoy vamos a vivir el apocalipsis", dice desde su piso 44.

"Hoy vamos a vivir el apocalipsis", advierte Claudia, '@clauperezgi' en TikTok, una joven española que vive en China que muestra a sus seguidores qué ocurre cuando está previsto que llegue un tifón.

"A partir de esta tarde y en las próximas 36 horas no podemos salir de casa", avisa Claudia, explicando que retransmitirá todo lo que sucede en el día porque "nunca había visto una histeria colectiva tan fuerte desde el COVID".

Según cuenta, únicamente un supermercado "se ha dignado a traerle comida", ya que el resto de los establecimientos están vacíos. "Un día antes de que llegue el tifón, los colegios están vacíos, la gente no va a trabajar y cierran el transporte público y aéreo", cuenta.

Además, asegura que el ruido que emite el fenómeno es tan atronador que se llega incluso a despertar en mitad de la noche. "Temblaba la cama, el espejo, las ventanas... Cabe recalcar que estamos en un piso 44 y creo que por eso se nota mucho más", puntualiza la joven.

Desde el plató de Aruser@s, Marc Redondo, el hombre del tiempo, explica qué ocurre cuando nos encontramos ante este tipo de ciclón. "Muchos de los que nos dedicamos a meteorología siempre hemos deseado vivir un huracán, un tifón; he vivido los restos y es de lo más potente a lo que te puedes enfrentar", desvela el colaborador.