Una española que vive en Argentina, sobre lo exigentes que son con el físico de las mujeres: "Solo hay un tipo de cuerpo"

La joven española @valuferrari_ está viviendo en Argentina y se ha convertido en viral con su reflexión sobre lo exigentes que son con el aspecto físico de las mujeres. "Si eres mujer y vienes a este país, tienes que saber esto", avisa en este vídeo del que se hace eco Aruser@s.

A su parecer, en España hay "mucho tipo de cuerpo", tanto en la tele como en las redes sociales: "flaca, más gorda, normal...". "Aquí en Argentina, no. Casi todas tienen un mismo tipo de cuerpo, guapísimas todas, pero solo hay un tipo de cuerpo. Entonces, es normal que la gente empiece a compararse y si tú no entras dentro de esa talla digas: 'coño, estoy mal, vengo mal de fábrica'", opina.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con la creadora de contenidos: "Tiene razón. Ocurre en las cantantes y en las modelos. Estas últimas, todas siguen el patrón de Valeria Mazza. Las ves y son un calco: en tipo, en pelo, en forma de moverse...".

"Se me vienen a la mente María Becerra, Tini, Emilia Mernes, Nicki Nicole... son todas un poco del estilo", apunta Hans Arús.