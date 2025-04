La cantante María Becerra, operada de urgencia por un segundo embarazo ectópico

La cantante argentina María Becerra tuvo que ser ingresada y operada de urgencia en una clínica de Buenos Aires (Argentina), a la que llegó con un dolor agudo en el abdomen y 'shock' hipovolémico. Poco después, ha sido en la propia cuenta de Instagram de Becerra donde fue publicado un comunicado para indicar que la cantante había atravesado otro "embarazo ectópico", que "derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida". "Gracias a la intervención de Juli [su pareja], del equipo médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo".

"Mari salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica. Luego de pasar por terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y en reposo", continúa el texto, que subraya, no obstante, que ahora viene un "proceso de sanación profundo", que necesita "tiempo, cuidados y mucho amor". "En este momento, su bienestar físico y emocional es la única prioridad. Sabemos que, junto a Juli, recorrerán este camino a su propio ritmo, con la fuerza y el amor que los une", continúan, antes de informar de que, como es obvio, quedan "suspendidas hasta nuevo aviso" las agendas de actividades públicas de ambos y pidiendo y agradeciendo "comprensión y el respeto".

Entretanto, el hermano de Becerra, Juan Manuel, también se refirió a la salud de la cantante en su cuenta de Instagram. "Salgo a llevar un poco de tranquilidad a aquellas personas que me están preguntando. María está mejorando, quizá pase a una sala común y en unos días le den el alta. Pidamos por ella y su pronta recuperación. Gracias", escribió el joven. La intervención se llevó a cabo en la clínica Zabala de Buenos Aires, a donde fue trasladada y en cuya unidad de cuidados intensivos fue ingresada. Allí, recibió ventilación mecánica y una transfusión sanguínea debido a la anemia provocada por la pérdida de sangre, aunque como la evolución de la cantante de pop urbano fue favorable, pudo ser extubada.

Es la segunda vez que la cantante argentina pasa por un episodio similar. Hace solo unos meses, en septiembre de 2024, Becerra publicó en su perfil de Instagram que había tenido que ser sometida a una "intervención" al estar "cursando un embarazo ectópico". "Afortunadamente, todo salió muy bien", aseguró. Además de lo físico, María Becerra subrayó lo "duro" a nivel emocional de este episodio, ya que tanto ella como su pareja, el trapero argentino Julián Reininger más conocido como Rei o J Rei, quieren ser padres y tener un bebé: "Sigue estando en nuestros planes a futuro, ya que nos sobra amor y toda una vida por delante", aseguró la artista entonces.

Un embarazo ectópico es un tipo de embarazo que ocurre fuera del útero (extrauterino), por lo que el feto nunca es viable. Es por eso que es importante diagnosticarlo a tiempo e interrumpirlo, para que se puedan minimizar los riesgos para la madre. Los embarazos ectópicos son aquellos que tienen lugar cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera del útero; la mayor parte de este tipo de embarazos se dan en las trompas de Falopio, aunque también pueden darse en otras zonas, como en los propios ovarios, en la cavidad abdominal o en el cuello del útero.

Si el embarazo ectópico no ha provocado roturas se suspende el embarazo vía medicamentos, pero si se sospecha de rotura o no se cumplen los criterios para un tratamiento farmacológico se realiza una intervención quirúrgica. De hecho, si no se detiene y se llega a romper la trompa de Falopio, el síntoma más habitual es un sangrado intenso en el interior del abdomen que puede provocar aturdimiento, mareos síntomas parecidos a los de la peritonitis o el 'shock' hemorrágico.