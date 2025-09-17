Los Aruser@s coinciden con un experto en movilidad: "Los atascos son la mayor pérdida de tiempo de tu vida"

"Al final de tu trayectoria, te das cuenta de que donde más tiempo has perdido ha sido en los atascos", afirma Alfonso Arús, citando a un especialista en movilidad. Una reflexión en la que están de acuerdo el resto de colaboradores.

Según un especialista en movilidad, "la mayor pérdida de tiempo en la vida son los atascos". "Aquello de pensar en un gasto inútil o haber perdido tiempo en una relación, con mi familia o con amigos... queda atrás", dice Alfonso Arús, señalando que, como cita el experto, "al final de tu trayectoria", notarás que donde más tiempo has perdido es en las largas colas en las carreteras.

Angie Cárdenas está de acuerdo con la advertencia del experto, asegurando que "hoy en día en la ciudad cogemos el coche para todo", lo que aumenta las posibilidades de sufrir este tipo de situaciones.

"Si tienes un atasco con el bus o con el metro, te parece ilógico y te enfadas, pero con el coche lo asumes, te parece lo más normal del mundo que no llegues nunca a tiempo", reflexiona la colaboradora.