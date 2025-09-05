El enfado de la cantante Emilia Mernes en pleno concierto con su público: "Me ofende"

"Parece una monitora de aquagym en verano, cuando quiere animar a la gente a moverse en la piscina y no quiere nadie", comenta Marc Redondo en Aruser@s tras ver estas imágenes de un concierto de Emilia Mernes.

La cantante Emilia Mernes se ha convertido en viral tras un incómodo momento que vivió con su público durante un concierto en México, tal y como podemos ver en el vídeo que recoge Aruser@s.

"Normalmente, los artistas quieren contar con la colaboración de su público. Ella hace una sencilla coreografía y esto es lo que sucede", anuncia Tatiana Arús antes de dar paso a las imágenes en las que podemos ver a Emilia insistir una y otra vez para intentar movilizar a los allí presentes.

"La cantidad de gente que no lo está haciendo me ofende", se queja. Tras varios intentos, lo da por imposible. "La coordinación, para otro momento", añade.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús compara su actitud con la de Juan y Medio con su público. "Parece una monitora de aquagym en verano, cuando quiere animar a la gente a moverse en la piscina y no quiere nadie", comenta por otra parte Marc Redondo