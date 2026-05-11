Un español visita el hotel más aislado del mundo en mitad del océano: "10 horas en avión, cinco en coche sobre el mar y una en barco"

El youtuber Rubén Holgado ha viajado hasta el hotel más alejado del mundo. Se encuentra en EEUU y llegar hasta él no es nada sencillo. Así lo cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"El día en el que haya tormenta yo no sé hasta qué punto te sientes a salvo ahí en medio de la nada", se teme Rocío Cano tras ver este vídeo viral de Rubén Holgado en Aruser@s. El famoso youtuber ha hecho un largo viaje -10 horas en avión, cinco horas en coche sobre el mar y una hora en barco- para llegar al hotel más recóndito del mundo, que se encuentra en EEUU. Menos mal que antes de llegar se compró una caña de pescar para poder conseguir su propia comida.

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