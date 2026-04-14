Así es el crucero más barato del mundo... en el que te timan al segundo uno

Rubén Holgado se embarca en el crucero más barato del mundo... al menos, en un principio. Para ello, viaja hasta Miami y nos cuenta en este vídeo viral cómo es la experiencia. "A priori costaba entre 30 y 35 dólares, pero le han timado en el segundo uno", resume Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso al testimonio del youtuber español. "Se llama 'Villa Margarita en el mar'", explica. El primer problema viene con las propinas, de 130 dólares por persona. Los viajeros no dudan en quejarse, pero Rubén sigue rumbo a la habitación, solo para descubrir que no está lista. Al llegar a cubierta, descubre que las piscinas están abarrotadas y congeladas. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús estalla.

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