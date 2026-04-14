Ahora

Viral

Así es el crucero más barato del mundo... en el que te timan al segundo uno

El youtuber español @rubenholg viaja hasta Miami en este vídeo viral que recoge Aruser@s para mostrarnos cómo es el crucero más barato del mundo... en teoría.

Así es el crucero más barato del mundo... en el que te timan al segundo uno

Rubén Holgado se embarca en el crucero más barato del mundo... al menos, en un principio. Para ello, viaja hasta Miami y nos cuenta en este vídeo viral cómo es la experiencia. "A priori costaba entre 30 y 35 dólares, pero le han timado en el segundo uno", resume Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso al testimonio del youtuber español. "Se llama 'Villa Margarita en el mar'", explica. El primer problema viene con las propinas, de 130 dólares por persona. Los viajeros no dudan en quejarse, pero Rubén sigue rumbo a la habitación, solo para descubrir que no está lista. Al llegar a cubierta, descubre que las piscinas están abarrotadas y congeladas. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús estalla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, sobre la causa del juez Peinado contra su mujer: "Pido a la Justicia que haga justicia. El tiempo va a poner todo en su sitio"
  2. Trump dice que Irán "quiere un acuerdo a toda costa" tras arrancar su contrabloqueo a Ormuz entre amenazas y un derecho internacional olvidado
  3. Ni Rajoy ni 'El Barbas' ni 'El Asturiano' entran a la 'kitchen': su relato exculpatorio desde que estalló la operación parapolicial
  4. "Putas" por enemistad y efectivo para encubrir a los amigos de Koldo ante sus mujeres: las contradicciones de Uriz para desvincularse de la trama
  5. Los frentes de Magyar para recuperar Hungría tras Orbán: apuesta por Europa mientras obvia las leyes homófobas
  6. Japón va a por los osos: el plan para cazar 10.000 especímenes tras sus ataques contra humanos