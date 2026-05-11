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Rocio Cano, a lo que dice una experta sobre cómo hacer "las patatas fritas perfectas": "Tampoco haría ascos al torrezno"

La sección de 'top expertos' de Aruser@s vuelve a dejar un debate gastronómico sobre la mesa. En esta ocasión, la cocinera Loli Domínguez asegura haber encontrado la "receta definitiva" para preparar unas patatas fritas irresistibles.

Rocio Cano, a lo que dice una experta sobre cómo hacer "las patatas fritas perfectas": "Tampoco haría ascos al torrezno"

En la sección de 'top expertos' de Aruser@s, Alfonso Arús muestra el viral protagonizado por la cocinera Loli Domínguez, que asegura haber encontrado la combinación perfecta.

"Las patatas fritas más buenas se hacen con cuatro ajos y una cucharada de pimentón", explica la cocinera en el vídeo compartido durante el programa.

Un comentario que no ha tardado en generar debate entre los colaboradores. "Yo tampoco haría ascos al torrezno", bromea Rocío Cano entre risas.

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