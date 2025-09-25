Un español que vive en Estados Unidos asegura que se puede ganar 10.000 dólares al mes como camarero "gracias a las propinas"

Un tiktoker español que vive en Estados Unidos ha explicado que allí se puede ganar 10.000 euros de sueldo siendo camareros. ¿El inconveniente? ¡que las jornadas son de 12 horas y 6 días a la semana!

Un tiktoker español que vive en Estados Unidos protagoniza este vídeo viral explicando cómo es el trabajo allí. "Trabajamos 12 horas al día, seis días a la semana, libramos un martes o un miércoles, que te da lo justo en descansar o hacer la compra", destaca el joven, que explica que allí se puede "ganar hasta 10.000 dólares mensuales".

"Tengo un amigo que trabaja como camarero y que gana 10.000 dólares mensuales con las propinas", afirma el español, que asegura que "hay que trabajar muy duro": "Aquí dormimos lo justo y adelgazamos porque comemos mal, pero se puede hacer".

Alfonso Arús reflexiona en plató tras escuchar al joven: "Hay que valorar las aspiraciones de la persona, las horas que invierte y hasta dónde está dispuesto a llegar".

"En EEUU dependen de una propina porque los sueldos son bastante bajos", asegura Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús recuerda que hace poco vieron en el programa un estudio que reflejaba que "en España la gente empezaba a priorizar el tiempo libre aunque supusiera un menor salario": "Es algo que claramente estamos viendo el último año".