Una española que vive en Dinamarca explica la curiosa tradición que convierte a universidades y oficinas en bares cada viernes

Una joven española residente en Dinamarca sorprende en TikTok al explicar una de las costumbres sociales más singulares del país escandinavo: los 'Friday bars'. En este vídeo puedes conocer de qué se trata.

Tras una dura semana de trabajo o estudio, llega el viernes en Dinamarca. ¿Cuál es el plan estrella del país escandinavo? ¿Cómo se establecen las relaciones sociales? Alfonso Arús ha mostrado el viral de la joven española que vive allí y que ha respondido a estas preguntas.

Cada viernes, las distintas universidades y empresas dejan las puertas abiertas para que los trabajadores y los estudiantes puedan hablar entre ellos mientras toman un aperitivo con una copita. Una práctica común que '@anacolla3' explica cómo funciona en el vídeo sobre estas líneas.

"Se llaman los 'Friday bars', dejan los edificios de las universidades y las empresas habilitados para que puedas coger alcohol, o bebidas sin, para que socialices con la gente de la universidad o de las empresas de tus compañeros", explica la chica, a quien le parece un "concepto muy interesante" y que "no hay nada parecido en España". La joven destaca que culturalmente el ocio que se implementa en invierno en Dinamarca "está relacionado con beber".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús bromea con implementar esta práctica en la productora: "Estoy convencido de que la líder sería Rocío Cano". "Montaría un aperitivo en las instalaciones y arrastrarías a todo el mundo", asegura el presentador del programa, mientras la colaboradora asiente con la cabeza: "El líder nace, no se hace".