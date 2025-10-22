Pilla a la camarera dándole el teléfono a su novio cuando ella se va al baño y la agarra por los pelos en pleno restaurante

En este vídeo viral que recoge Aruser@s en su sección 'Me lo temía' somos testigos del tenso momento en el que la novia de un chico agarra de los pelos a la camarera que acaba de darle su número de teléfono a su novio.

Los comensales que comen en este restaurante no se imaginan que están a punto de presenciar, por el mismo precio, un espectáculo como el que vemos en el vídeo viral que recoge Aruser@s.

Al parecer, la camarera que trabaja en este local se ha fijado en el chico que ha acudido con su pareja para cenar. Ella ha aprovechado el momento en el que la mujer se ha ido al baño para flirtear con él y darle su número de teléfono.

Sin embargo, a pesar de su discreción, el hombre la delata y su novia acaba yendo a hacerle frente a la camarera. Tras mostrarle la pantalla del móvil con 'la prueba del delito' y sin mediar palabra, la agarra por los pelos y la tira al suelo.

Una reacción que deja helados a los colaboradores del programa de laSexta. "Vaya propina le ha dado...", bromea Angie Cárdenas. Andrés Guerra se acuerda de un amigo suyo, barman, que utilizaba una curiosa (y soez) técnica para ligar en los bares.

