Alfonso Arús, sobre la gente que "chupa la energía vital": "¿Por qué seguimos con estas personas garrapateras?"

El psiquiatra José Carbonell, psiquiatra, explica en un artículo del que se hace eco Alfonso Arús en Aruser@s qué es el síndrome de la garrapata. El presentador se hace una pregunta que genera debate en el programa.

"Son personas que están continuamente absorbiendo tu energía y te sabotean en tu día a día", explica el psicólogo José Carbonell, acerca de las personas que sufren el llamado 'síndrome de la garrapata', en este artículo del que Alfonso Arús se hace eco en Aruser@s. "Pero el problema es: ¿por qué seguimos con esta gente garrapatera?", se pregunta el presentador.

La respuesta, para Angie Cárdenas, es sencilla: "Porque la tenemos cerca". "Pero es gente que te chupa la energía positiva y que te tira para abajo, como si estuvieras nadando en el mar y alguien de pronto te hunde. A las garrapatas no te las quitas ni con agua caliente", añade la tertuliana.

Tatiana Arús ofrece un consejo para quien esté lidiando con este tipo de seres a su alrededor: "Lo que puedes hacer es dosificar un poco esos encuentros, porque tú lo notas cuando sales de estar con esa persona que estás mucho más cansado mentalmente".

"Pensad vosotros, amigos aruser@s: ¿quién es vuestra garrapata? Seguro que la teneís identificada", quiere saber el presentador del programa de laSexta.

