Enrique Iglesias presenta a su cuarto hijo con una foto de Anna Kournikova a sus hijos: "Son guapísimos todos"

Tras dar a luz a Anna Kournikova a finales de 2025 a su cuarto hijo, ha sido ahora cuando Enrique Iglesias ha compartido una imagen del bebé junto a sus hermanos, como puedes ver en este vídeo.

Enrique Iglesias ha sorprendido publicando imágenes familiares en las que muestra al nuevo integrante de la familia: su cuarto hijo. "Parece ser que es un niño, que todavía no lo había presentado", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde detalla que nació en diciembre de 2025.

En la imagen se puede ver a sus hijos mayores posando junto al bebé en un barco mientras Anna Kournikova les hace una fotografía. "Qué guapos son todos", destaca Angie Cárdenas mientras Alfonso Arús señala que "se parecen un poco a los hijos de Julio Iglesias y de Miranda". Y es que todos "son muy rubios", afirman en plató.

Enrique Iglesias con sus fans en Abu Dabi

Además, a finales de año Alfonso Arús también enseñó en el plató "otro nuevo baño de masas de Enrique Iglesias". Y es que tras su éxito en Mumbai, India, el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias viajó a Abu Dabi, donde dio un exitoso concierto en el que unas 30.000 personas han vibrado al ritmo de sus mayores éxitos, como puedes ver en este vídeo.

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