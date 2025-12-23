Anna Kournikova y Enrique Iglesias, padres por cuarta vez: "Ella ha sorprendido mostrando la foto del bebé, es muy celosa de su intimidad"

Tatiana Arús informa en Aruser@s del nacimiento del cuarto o cuarta hijo o hija de Anna Kournikova y Enrique Iglesias. "Lo que no sabemos es si ha ido a verlo Isabel Preysler", señala Angie Cárdenas.

La extenista Anna Kournikova y el cantante Enrique Iglesias han sido padres por cuarta vez. Así lo ha anunciado la feliz mamá a través de sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores. "Ella es muy celosa de su intimidad", explica Tatiana Arús en Aruser@s.

Kournikova ha jugado al despiste en redes con esta publicación en la que, acompañando a la foto de su hijo o hija ha añadido el texto de "Mi pequeño rayo de luz", sin desvelar si es niño o niña.

"Lo que no sabemos es si ha ido Isabel Preysler a verlo", comenta Angie Cárdenas. Para Alfonso Arús queda claro que quienes hablaban de una posible separación de la pareja no estaba nada acertado.

