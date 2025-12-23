Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

Anna Kournikova y Enrique Iglesias, padres por cuarta vez: "Ella ha sorprendido mostrando la foto del bebé, es muy celosa de su intimidad"

¿Ha ido a verlo Isabel Preysler?

Anna Kournikova y Enrique Iglesias, padres por cuarta vez: "Ella ha sorprendido mostrando la foto del bebé, es muy celosa de su intimidad"

Tatiana Arús informa en Aruser@s del nacimiento del cuarto o cuarta hijo o hija de Anna Kournikova y Enrique Iglesias. "Lo que no sabemos es si ha ido a verlo Isabel Preysler", señala Angie Cárdenas.

La extenista Anna Kournikova y el cantante Enrique Iglesias han sido padres por cuarta vez. Así lo ha anunciado la feliz mamá a través de sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores. "Ella es muy celosa de su intimidad", explica Tatiana Arús en Aruser@s.

Kournikova ha jugado al despiste en redes con esta publicación en la que, acompañando a la foto de su hijo o hija ha añadido el texto de "Mi pequeño rayo de luz", sin desvelar si es niño o niña.

"Lo que no sabemos es si ha ido Isabel Preysler a verlo", comenta Angie Cárdenas. Para Alfonso Arús queda claro que quienes hablaban de una posible separación de la pareja no estaba nada acertado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE se enfrenta a su primer dilema en Extremadura: abstenerse para que Guardiola gobierne en solitario o provocar la entrada de Vox
  2. Trump eleva su amenaza a Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo"
  3. La economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre por el consumo de las familias
  4. Un Clinton satirizado, cogiendo de la cintura a chicas o en un jacuzzi: las imágenes del expresidente que desvían la atención de Trump
  5. Una persecución en alta mar de la Guardia Civil acaba con más de 200 bidones de gasolina para narcolanchas intervenidos y cuatro detenidos
  6. Lotería de Navidad 2025, en directo | El Gordo (79432) reparte en León y Madrid en un día de sorteo con premios hasta el final