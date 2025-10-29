Carmen Lomana vuelve a cargar contra Isabel Preysler: "¡Cómo va a escribir las memorias si casi no puede ni hablar!"

Carmen Lomana sigue atizando a Isabel Preysler con unas declaraciones donde cuestionó la autoría de las memorias de la madre de Tamara Falcó y le lanzó un nuevo dardo directo.

"Las memorias las escribió Pilar Vidal, que la quiere mucho", asegura Carmen Lomana ante los micrófonos de Las Mañanas de Kiss, provocando la sorpresa del periodista del programa, que la interrumpe para preguntar: "¿Entonces no las escribió ella?".

Un momento que Lomana aprovecha para responder con su habitual ironía: "¡Qué las va a escribir ella si no puede ni hablar casi, como para escribir!"

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores hablan sobre cómo Lomana vuelve a reavivar la tensión."Yo, team Lomana siempre", confiesa Andrés Guerra entre risas, mientras María Moya matiza que "la Preysler tampoco ha ocultado que otras personas le han ayudado a escribirlas".

