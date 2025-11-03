Ahora
Alfonso Arús, del vídeo de Enrique Iglesias con sus fans en Abu Dabi: "Podría haber acabado mal"

"¿Quién te asegura que no te van a meter mano?", pregunta alucinada Tatiana Arús la mostrar en este vídeo cómo Enrique Iglesias se ha dado un baño de masas en su concierto en Abu Dabi.

Alfonso Arús enseña "otro nuevo baño de masas de Enrique Iglesias". Y es que tras su éxito en Mumbai, India, el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha viajado a Abu Dabi, donde ha dado un exitoso concierto en el que unas 30.000 personas han vibrado al ritmo de sus mayores éxitos.

"Yo creo que se la ha jugado un poco porque vemos cómo accede a donde se encontraba su público", explica Tatiana Arús, que afirma que "es un poco peligroso" ya que se acerca demasiado a los seguidores e incluso se deje abrazar y tocar. "¿Quién te asegura que no te van a meter mano?".

"Tiene todos los guardaespaldas pero él se acerca demasiado", explica Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús destaca que el momento "podría haber acabado mal" para el cantante.

