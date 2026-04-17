Ahora

Vídeos virales

Un empresario británico compra la casa más cara de la historia por 310 millones de euros

"Que la revenda que Cristiano Ronaldo acaba pagando más", ríe Alfonso Arús, tras ver el precio que ha pagado un empresario británico por la casa más cara del mundo.

Un empresario británico compra la casa más cara de la historia por 310 millones de euros

En Aruser@s hemos visto muchos tipos de mansiones de famosos, pero esta se lleva la palma. Suneil Setiya, un empresario británico, ha protagonizado una de las compras inmobiliarias más impactantes hasta la fecha: la que ya es la casa más cara de la historia.

La vivienda comprada por 310 millones de euros está situada en Chelsea, mide 8.000 metros cuadrados, cuenta con un lago, piscina y una decoración con lámparas y muebles diseñados a medida. Además, en su día fue la primera residencia del primer ministro británico, y ahora acapara todas las miradas en redes por sus descomunales servicios. "Que la revenda que te digo yo que Cristiano Ronaldo acaba pagando más", zanja con humor Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El alto el fuego entre Israel y Líbano allana el camino para las conversaciones entre EEUU e Irán en Islamabad
  2. Gobierno desbloqueado: el Partido Popular y Vox llegan al fin a un acuerdo para Extremadura
  3. Feijóo recibe con todos los honores a María Corina Machado en la sede del PP y alaba su valentía
  4. Las vergüenzas de Vox por las que nadie se ruboriza en Bambú: así defienden lo indefendible los de Santiago Abascal
  5. Los audios del principal acusado en el juicio por la muerte de Maradona: "No te preocupes, ya se va a deshinchar"
  6. Sanguijuelas del Guadiana, música y ruido desde lo rural: "Nuestro peso en el relato es tener presente a nuestra gente"