Un empresario británico compra la casa más cara de la historia por 310 millones de euros

"Que la revenda que Cristiano Ronaldo acaba pagando más", ríe Alfonso Arús, tras ver el precio que ha pagado un empresario británico por la casa más cara del mundo.

En Aruser@s hemos visto muchos tipos de mansiones de famosos, pero esta se lleva la palma. Suneil Setiya, un empresario británico, ha protagonizado una de las compras inmobiliarias más impactantes hasta la fecha: la que ya es la casa más cara de la historia.

La vivienda comprada por 310 millones de euros está situada en Chelsea, mide 8.000 metros cuadrados, cuenta con un lago, piscina y una decoración con lámparas y muebles diseñados a medida. Además, en su día fue la primera residencia del primer ministro británico, y ahora acapara todas las miradas en redes por sus descomunales servicios. "Que la revenda que te digo yo que Cristiano Ronaldo acaba pagando más", zanja con humor Alfonso Arús.