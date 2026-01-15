Alfonso Arús analiza la impresionante nueva mansión de Sydney Sweeney: "Ya tiene cuatro, no entiendo por qué compra tantas"

Sydney Sweeney se ha comprado una cada en primera línea de mar por 13,5 millones de dólares y que está compuesta por seis habitaciones, y ocho baños y una piscina infinita.

Sydney Sweeney ha ampliado su imperio inmobiliario con una nueva mansión en primera línea de mar. "Se trata de una casa que ha costado 13,5 millones de dólares y está compuesta por seis habitaciones, y ocho baños y una piscina infinita", explica Tatiana Arús, que destaca que con la adquisición de esta nueva mansión, la actriz ya cuenta con cuatro.

"Tiene cuatro mansiones, que están valoradas en unos 24 millones de dólares", destaca la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona: "No entiendo por qué los famosos se compran tantas casas, esta chica es muy joven y tiene cuatro ya".

Por su parte, Hans Arús recuerda la nueva mansión de Cristiano Ronaldo al ver la nueva de Sydney Sweeney: "Cristiano invierte muy mal, porque le da 20.000 vueltas a la suya". "L de Cristiano la verdad es que es muy cuestionable la zona en la que está", concluye Angie Cárdenas.

