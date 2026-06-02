Ahora

Viral

Un experto en terapia de parejas, sobre lo que buscan hombres y mujeres en las relaciones: "Él quiere ser el admirado, no el admirador"

Antoni Bolinches, psicólogo experto en terapia de parejas, cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s que "la inteligencia del hombre enamora a la mujer", pero al revés no sucede lo mismo... y este es el motivo.

Un experto en terapia de parejas, sobre lo que buscan hombres y mujeres en las relaciones: "Él quiere ser el admirado, no el admirador"

Alfonso Arús lleva a Aruser@s el vídeo viral del psicólogo Antoni Bolinches en el que explica brevemente qué es lo que buscamos, tanto los hombres como las mujeres, de nuestras relaciones sentimentales. "Los hombres preferimos relaciones cómodas y las mujeres necesitan relaciones vivas", resume Alfonso Arús. Pero la reflexión va mucho más allá: ¿Por que los hombres no se sienten tan atraídos por la inteligencia como las mujeres? ¿Por qué prefieren ser admirados que ser admiradores?

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Junts reta a Feijóo a una "reunión seria" en Waterloo con Puigdemont si quieren hablar de una moción de censura
  2. Trump estalla contra Netanyahu por sus ataques a Líbano: "Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí"
  3. Un grupo de 200 docentes en huelga acampan de forma indefinida en la plaza de la Virgen en Valencia
  4. España alcanza un nuevo máximo histórico de 22,3 millones de trabajadores tras sumar casi 232.000 afiliados en mayo
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Al menos diez muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses
  6. La polémica Casita de Bad Bunny: el método de selección de mujeres jóvenes indigna en redes y preocupa a los expertos