Un experto en terapia de parejas, sobre lo que buscan hombres y mujeres en las relaciones: "Él quiere ser el admirado, no el admirador"

Antoni Bolinches, psicólogo experto en terapia de parejas, cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s que "la inteligencia del hombre enamora a la mujer", pero al revés no sucede lo mismo... y este es el motivo.

Alfonso Arús lleva a Aruser@s el vídeo viral del psicólogo Antoni Bolinches en el que explica brevemente qué es lo que buscamos, tanto los hombres como las mujeres, de nuestras relaciones sentimentales. "Los hombres preferimos relaciones cómodas y las mujeres necesitan relaciones vivas", resume Alfonso Arús. Pero la reflexión va mucho más allá: ¿Por que los hombres no se sienten tan atraídos por la inteligencia como las mujeres? ¿Por qué prefieren ser admirados que ser admiradores?

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