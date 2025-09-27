El emotivo vídeo de un hijo al disfrazarse de camarero para sorprender a su madre en su cumpleaños

Las ideas de algunos hijos para sorprender a sus madres siempre tendrán un hueco en la sección de 'Super Olé' de Aruser@s. No te pierdas la divertida y conmovedora reacción de esta madre al descubrir 'el pastel'.

La periodista Elizabeth López, encargada de traer los vídeos más emotivos al plató de Aruser@s Weekend, los 'Super olé', presenta el bonito vídeo que ha capturado una familia en el cumpleaños de la mamá.

Un hijo se ha disfrazado de camarero para sorprender a su madre el día de su cumpleaños. Un divertido y conmovedor momento, a partes iguales, y es que la cara de asombro de la madre al reconocer a su hijo ha hecho saltar las lágrimas a los internautas.

La peluca, la barba y el atuendo parecen haber engañado por completo a la mamá. "Es un momentazo, ¡sobre todo cuando le acaba dando un manotazo!", ríe la colaboradora.

