"Los hombres somos simples": Alfonso Arús, tras ver cómo se entretienen dos trabajadores de aeropuerto

"¡'Mandahué', cómo se distraen estos dos hombres!", ríe Alfonso Arús, que muestra en el plató de Aruser@s el entretenido juego que se han inventado dos trabajadores de aeropuerto con los conos de señalización reflectantes.

"Que los hombres somos muy simples y sencillos ya lo sabemos", lamenta el presentador del programa tras ver las imágenes. El juego trata de intentar encajar un cono tras otro hasta formar una torre, lanzándolos con habilidad al aire e intentando que cuadren a la perfección.

"Esto también se suele hacer con una botella", comenta Angie Cárdenas, que aplaude al ver cómo uno de ellos logra ganar la batalla. "Como el aeropuerto es un lugar tranquilo donde no pasa nada", ironiza el presentador del programa.