Una tuitera ha compartido la felicitación de su madre por el día de su cumpleaños. La mujer ha decidido contarle minuto a minuto como fue el día de su parto.

"Todavía no tengo una contracción ni si quiera. Ya tengo las primeras contracciones, son flojitas. Así hasta las 4 y cuarto de la tarde", arrancaba la madre por la mañana a través de Whatsapp.

"Uy que me cago viva y tengo chocho medio abierto. Me agarro el agujero no vaya a ser que te caigas y me levanto y me voy al servicio", continuó la señora.

Otro momento destacado

