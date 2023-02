El vídeo de Aruser@s Weekend que acompaña a esta noticia muestra cómo una niña reacciona con tristeza al ver a su padre sin bigote. A pesar de que ya ha ocurrido en otras ocasiones, el disgusto de la pequeña no deja de sorprender. Al principio, se queda bloqueada sin saber cómo reaccionar, pero después comienza a repetir: "Me gusta con bigote, me gusta con bigote".

La experta en niños del programa comenta que esta reacción es normal, ya que el padre ha perdido una parte fundamental de su rostro. El conmovedor vídeo demuestra la importancia que tienen los detalles para los más pequeños. No te lo pierdas para saber qué consejos le ha dado Alfonso Arús al respecto del bigote al doctor Redondo.