No, El Sevilla no va a ser padre de quintillizos: así explica su troleo en Arusitys

Muchos medios del panorama nacional se han hecho eco del anuncio de El Sevilla en redes sociales, donde informó que iba a ser padre de quintillizos.

Sin embargo, ha querido explicar la verdad de todo en Arusitys después de que la noticia haya tenido una repercusión que ni él mismo se esperaba. "No lo voy a desmentir porque no he mentido", comienza su explicación el cantante.

Según ha comentado, los Mojinos Escozios se preparan para sacar un nuevo disco que se lanzará en octubre y el primer single se llamará 'Quintillizos' y contará "la historia de un preservativo que se rompió".

"Los discos son como un hijo más para un cantante", aclara El Sevilla, que además dice que en la canción 'Quintillizos' se pondrá en primera persona, por lo que estaba más justificado. "Hay muchos que me han llamado, por lo que no he tenido más remedio que salir a confirmar", asegura sobre esta campaña de promoción.