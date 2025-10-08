Los divertidos audios virales del niño del Sevilla que cuenta a su madre por WhatsApp como están goleando al Barça: "Esto parece un sueño"

Una madre muestra en TikTok la divertida conversación que está teniendo con su hijo por teléfono a través de WhatsApp. El pequeño le está contando por audio cómo está viviendo el que su equipo, el Sevilla, haya ganado 4 a 1 al Barça.

Hans Arús, bético de corazón, no sufre ni un poquito a la hora de presentar esta divertida historia en Aruser@s, aunque sea para aplaudir a su eterno rival. La culpa la tiene este simpático niño del Sevilla y los audios que ha mandado a su madre que se han convertido en virales.

La usuaria de TikTok @macarenasl04 muestra en esta red social la conversación de WhatsApp que ha mantenido con su hijo durante el partido que han disputado el equipo de sus amores y el Barça. Su alegría no tiene límites a la hora de contarle a su madre que su Sevilla está goleando al F.C. Barcelona.

"¡Mamá, 4 a 1, va ganando el Sevilla. Tío, nunca he visto esto, te lo juro por Dios!", grita en el tercer audio. El último que le envía ya es de auténtico desenfreno. "Por la voz, este niño es pequeño", observa Tatiana Arús.

En el plató del programa de laSexta, no pueden evitar acordarse de otro niño viral que animaba al Boca con toda su alma.

