La reacción de Mariah Carey cuando le preguntan por la gente que prefiere Halloween a Navidad

"Nooo", así de contundente se muestra Mariah Carey en este cuestionario que le ha hecho Jimmy Kimmel sobre diferentes aspectos, como si enviaría un mensaje privado a alguien pidiéndole salir.

Mariah Carey está promocionando su nuevo álbum en el show de Jimmy Fallon, donde ha cantado 'Play This Song' junto a Anderson Paak. "Es un tema que no está nada mal, pero a mí lo que más me ha gustado de la entrevista es un divertido momento en el que le hacen un breve cuestionario", explica Tatiana Arús, que enseña el momento en el vídeo.

En el cuestionario, Jimmy Fallon le realiza varias preguntas a la cantante, quien debe confesar si lo haría o no lo haría. Por ejemplo, enviar un mensaje directo pidiendo salir a alguien. "¿Yo haciendo eso?", pregunta alucinada la cantante al presentador, que también le pregunta sobre si llevaría 'crocs'.

"Adelante, sí", afirma la artista, sorprendiendo a Tatiana Arús, quien reconoce que no se esperaba esa respuesta teniendo en cuenta lo que le gustas los tacones a la cantante. Sin embargo, sobre si le gusta el karaoke, Mariah Carey asegura que no y critica a la gente que prefiere Halloween a Navidad.

