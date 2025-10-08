Alfonso Arús regaña en pleno directo de Aruser@s a su hijo Hans: "Yo te veo muy disperso"

No sabemos si será por culpa de 'la lata', del pollo o del café tempranero, pero Hans Arús está "disperso". Al menos, eso es lo que opina su padre, Alfonso Arús, que no duda en reñirle en pleno directo.

Como cada mañana, Alfonso Arús comienza el día haciéndole la pregunta a su hijo Hans: "¿A qué hora hoy el café?". Con los madrugones que se pegan estos chicos, es difícil no echar mano a la cafeína a horas tempranas, pero los diferentes estudios que en Aruser@s han ido repasando a lo largo de los años dejan claro que el café, cuanto más tarde, mejor.

Hans se ha propuesto posponerlo cada día diez minutitos más, pero esta semana está consiguiendo justo lo contrario y encima, hoy se ha saltado la norma. Hoy se ha bebido 'la lata' de bebida energética y el pobre lo reconoce con algo de culpa en su voz.

"Pero, un momento: ¡la lata era de los jueves!", estalla el presentador. "Sí, la he adelantado", confiesa. "Mira, yo te veo muy disperso. Primero, no avanzamos con el tema del café y encima has cambiado de día de la lata", añade.

Alfonso cree que todo lo que le ocurre es a causa de la cantidad de pollo que come. "No, porque ayer cambié y lo comí al horno y no a la plancha", replica.

