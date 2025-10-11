Ahora
El viral de los bañistas borrachos que se cuelan en una romántica boda en la playa: 'sí, quiero' latas de cerveza

En Aruser@s, muestran el viral de una pareja que está celebrando su amor dándose el 'sí, quiero' en un sitio de postal frente al mar y con sus familiares cuando, de pronto, unos bañistas "perjudicados" por el alcohol interrumpen la ceremonia.

Una pareja está celebrando el 'sí, quiero' en una ceremonia en la playa, frente al mar y con los invitados sentados en la arena y disfrutando del idílico paisaje cuando, de pronto, unos bañistas borrachos interrumpen la ceremonia.

Los hombres, con latas de cerveza en la mano, se suman al "altar improvisado" y comienzan a dar la enhorabuena a los recién casados. Los familiares, lejos de echarse las manos a la cabeza, sacan sus móviles y graban el surrealista momento.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo se unen a la fiesta. "Indudablemente van perjudicados porque vaya galletón se pega uno", remarca Óscar Broc, al ver cómo uno de los turistas cae al suelo.

