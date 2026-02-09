El divertido vídeo viral de una joven que se compra cosas en Amazon cuando está sonámbula: "La mejor lámpara que vas a ver en tu vida"

No sabemos con qué estaba soñando esta joven cuando, estando sonámbula, se compro esta lámpara de una gallina que está poniendo un huevo. "¿Cómo buscas eso en Amazon?", se pregunta Alba Gutiérrez en Aruser@s.

La tiktoker @isa_hcaro se ha encontrado con una agradable sorpresa cuando le ha abierto la puerta al repartidor de Amazon. "Si yo no he comprado nada", respondió ella sin saber que, efectivamente, sí que lo había hecho, cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Entre risas, la joven nos cuenta que es sonámbula y que, en mitad de la noche, a las 3 de la mañana concretamente, se compró una lámpara muy divertida con forma de gallina poniendo un huevo.

"Es la mejor lámpara que vas a ver en tu vida", dice la chica desternillándose para después, proceder a encender la luz y ver que lo que se ilumina es el huevo que está poniendo el animal.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús cree que está muy bien eso de ir autorregalándose cosas.

