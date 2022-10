Quique Peinado muestra en el plató de Zapeando el tuit viral de un chico que ha contado la divertida anécdota que ha vivido con un repartidor de Amazon. "Me dice que como no estoy en casa , si quiero me esconde el paquete", explica el tuitero, que afirma que esta preocupado por si al llegar no iba a ver el paquete.

En el siguiente tuit, el chico muestra dónde le ha escondido el paquete el repartidor de Amazon: ¡debajo del felpudo! Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia el surrealista escondite.